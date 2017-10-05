Trabzon’daki FETÖ operasyonu KKTC’ye sıçradı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında KKTC’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturması çerçevesinde Trabzon, Ankara, Batman, Balıkesir, Ağrı, Kars, Mersin, Muş ve Kahramanmaraş ile KKTC’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 yarbay, 6 üsteğmen, bir teğmen, 5 astsubay, 3 uzman çavuş ve daha önce ihraç edilen 2 askeri öğrenci gözaltına alındı.