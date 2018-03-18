Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.
18/03/2018
Geçtiğimiz hafta Akhisar'ı 3 golle geçen Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u da 4 golle mağlup etti.
Bordo Mavililer ilk yarısı 1-1 sona eren maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanmayı başardı.
Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda üstün oynadığı maçta galibiyetiş getiren golleri Burak Yılmaz penaltıdan Yusuf Yazıcı(2)ve Onazi kaydetti.
Evkur Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Khalid Boutaib attı...
Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltirken, Evkur Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.
Bu galibiyetle birlikte 2'de 2 yapan Trabzonspor, Süper Lig'deki son 2 maçta 7 gol atarak haftaya karşılaşacağı rakibi Galatasaray derbisine hazır olduğunu gösterdi.
Trabzonspor 4-1 Evkur Yeni Malatyaspor
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Novak (Dk. 31 Hubocan), Kucka, Onazi, Sosa (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 57 N'Doye), Burak Yılmaz
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar (Dk. 71 Gilberto), Doria, Cissokho, Mina, Aytaç Kara (Dk. 37 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Azubuike, Adem Büyük, Boutaib (Dk. 80 Pereira)
Goller: Dk. 24 (Penaltıdan) Burak Yılmaz, Dk. 64 ve 66 Yusuf Yazıcı, Dk. 86 Onazi (Trabzonspor), Dk. 36 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Hubocan, Dk. 61 Onazi (Trabzonspor), Dk. 77 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)