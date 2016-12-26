Trabzonspor’a maçta büyük şok!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Bordo mavili ekipte 27. dakikada Yusuf Erdoğan kırmızı kart gördü ve takımını mücadelede 10 kişi bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe Hüseyin Avni Aker Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın 27. dakikasında ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Fenerbahçe’nin kullandığı kornerde Josef’in ceza sahası içinde kafa vuruşuna elle müdahele eden bordo mavili oyuncu Yusuf Erdoğan, hakem Ali Palabıyık tarafından direk kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Fenerbahçe bu kararla penaltı hakkında kazandı. Brezilyalı futbolcu Fernandao, topun başına geçti ve ağlara yolladı.



