Trafiğe bir kurban daha, Oğuzhan DAYAN hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah, saat 03:40 sıralarında, Metehan -Alaykoy Anayolu üzerinde, Oğuzhan DAYAN (E-23), yönetimindeki HY 637 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden, güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Ağıllar çemberine yaklaştığı sırada önce yolu ikiye ayıran trafik adacığına çarptıktan sonra ardından kontrolsüzce agirllar çemberıne çarpıp dört takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan Tolgahan AK (E-24) hafif yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi sürüyor.

Polis soruşturması devam ediyor.