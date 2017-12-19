Trafiğe tek çare bisiklet

KKTC Bisiklet Sevenler Derneği Başkanı Hüseyin Akcan, günümüzde yaşanılan trafik karmaşasına değinerek buna çözüm olarak tek çarenin bir an önce kullanılabilir bisiklet yollarının hayata geçirilip, bisiklet kullanımını artırmak olması gerektiğini dile getirdi.

Son zamanlarda artarak ciddi bir yoğunluğa neden olan trafik üzerine vurgu yapan Akcan, 25 yıllık Eğitimci ve 37 yıllık faal bisiklet kullanıcısı olarak cennet adamızda üzüldüğü tek noktanın yeterli bisiklet yollarının olmayışı olduğunu söyledi. Özellikle 2010 yılında kurdukları KKTC Bisiklet Sevenler Derneği’nin ciddi misyonlar üstlenerekbirtakım etkinliklere imza attığını ve 2013 yılında EuropeanCyclingFederation’a (ECF) KKTC olarak üye olduklarını ifade etti. Burada tüm Avrupa’daki bisiklet yol proje çalışmalarını inceleyip örnek alarak kendilerininde kısa bir süre sonra bu yolların ülkemizde yaygınlaşması, proje ve planlarla hayata geçirilmesi adına yetkili mercilerle görüşmelere başlayacaklarını aktardı.

Bisiklet yolları yapımının zor gibi görünsede, aslında basit çözüm olanaklarının bulunduğunu, biraz cesaret ve istek olduktan sonra bu yolların ülkemize hızla kazandırılamaması için bir engel olmadığını söyleyen Akcan, verilecek olan ihalaler kapsamında yeni yapılacak yol projeleri yapımı için bisiklet yolları ilavesinin gündeme getirilmesi. Günümüzde kullanılan yolların kaldırım yarıları veya uygun noktalarının çizgiler şeklinde bisiklet kullanımına uygun boyanması ve bunun sayesinde araç kullanıcılarınında bir nevi uyarıcı işaretler görerek kendilerini eğiteceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini dile getirdi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına turlar düzenleyen dernek, BRT ve Rotalar grubu olarakda hafta sonları sürüşler organize etmekte ve BRT ekranlarında izleyiciye sunulmaktadır.