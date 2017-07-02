Trafiği de sağlığı da tehdit ediyor

Duygu ALAN

KKTC’deki yasalara göre motorlu araçların tümü muayene dönemlerinde egzoz emisyon testi yaptırmak zorunda ancak yasanın yükümlülükleri birçok sürücü tarafından yerine getirilmiyor.

Suç olmasına rağmen birçok araç egzoz dumanı saçarak yollarda seyrediyor.

Egzozundan duman saçan bazı araçlar, hemen arkasında seyreden sürücünün hem egzoz gazını solumasına neden oluyor hem de görüş mesafesinin kısalmasına neden oluyor.

Egzozdan çıkan kara kara dumanlar atmosfere de ciddi zarar veriyor.

Kazaya davet

Değirmenlik- Girne Dağ Yolu’nda seyreden bir kamyonun egzozundan çıkan duman Havadis muhabirinin objektifine yansıdı.

Girne istikametine doğru seyretme olan ND540 plakalı kamyon aracın egzozundan çıkan duman, aynı istikamette seyir halinde olan sürücülerin görüş mesafesini azaltırken, zehir solumasına neden oldu.

Egzoz emisyon testinden geçmeyen kamyonun egzoz dumanı trafikte tehlike saçtı.

HAVADİS