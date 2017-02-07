Trafik canavarı yollarda

Girnede trafikte çekilen bu görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti.

Ölümlü Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı son günlerde trafikte seyreden araçların insan güvenliğini düşünmekten yoksun bir şekilde seyretmesi görenleri hayrete düşürüyor.

KKTC’nin tüm bölgelerinde artış gösteren ve sürücü hatalarının yanı sıra umursamazlık ve vurdumduymazlıktan kaynaklanan trafik kazalarına karşın bazı sürücülerin hâlâ daha bildiğini okuması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Girne’de ana cadde üzerinde seyreden kamyon, kasasında tehlikeli bir biçimde taşıdığı konteyner ile etrafına tehlike saçarak seyretmesi vatandaşın tepkisine neden oldu. Kamyon sürücüsünün, hiçbir şey yokmuş gibi etrafına aldırmadan trafikte seyretmesi hayret uyandırdı.



