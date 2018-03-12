Başkent Lefkoşa’ya bağlı Göçmenköy'de dün iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza 19 yaşındaki Gülden Gülduran ile 21 yaşındaki Muhammet Mustafa Taşkıran’ın araçlarının gece trafik ışıklarında çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu Gülduran hafif yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücülerden birinin kırmızı ışıkta durmadığı, bu nedenle kaza yaşandığı ve polisin tespit çalışmaları yaptığı öğrenildi.

Trafik ışıklarında çarpıştılar

Göçmenköy'de, Şehit Mustafa Mehmet Sokak üzerinde dün gece saat 21.50 sıralarında meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti: Gülden Gülduran, yönetimindeki MG 269 plakalı araç ile Göçmenköy ışıklarına geldiği zaman, o esnada Şehit Kemal Ünal Caddesi’nde seyreden Muhammet Mustafa Taşkıran yönetimindeki FU 363 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan Gülden Gülduran, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Kontrol altına alınan sürücü Gülduran’ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücülerden birinin kırmızı ışıkta durmadığı, bu nedenle kaza yaşandığı ve polisin tespit çalışmaları yaptığı öğrenildi.

DİYALOG -Onur ULAĞ