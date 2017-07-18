Trafik polisleri çıplak ayakla göreve devam etti

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası bir çok noktada trafikte aksamalar yaşandı.

Ayrıca, Fatih’in en yoğun caddelerinden birisi olan Adnan Menderes Bulvarı’nda görevli 2 trafik polisi su birikintileri nedeniyle çıplak ayakla görevine devam etti.

Bu anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu ile çektiği fotoğrafa yansıdı.