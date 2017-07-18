HABER KIBRIS

Trafik polisleri çıplak ayakla göreve devam etti

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası iki trafik polisinin çıplak ayakla görevine devam etmesi bir vatandaşın çektiği fotoğrafa yansıdı.

18/07/2017

Trafik polisleri çıplak ayakla göreve devam etti
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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası bir çok noktada trafikte aksamalar yaşandı.

Ayrıca, Fatih’in en yoğun caddelerinden birisi olan Adnan Menderes Bulvarı’nda görevli 2 trafik polisi su birikintileri nedeniyle çıplak ayakla görevine devam etti.

Bu anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu ile çektiği fotoğrafa yansıdı.



TAGS: Polis, istanbul, yağış
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