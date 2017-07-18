Trafik polisleri çıplak ayakla göreve devam etti
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası iki trafik polisinin çıplak ayakla görevine devam etmesi bir vatandaşın çektiği fotoğrafa yansıdı.
18/07/2017
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrası bir çok noktada trafikte aksamalar yaşandı.
Ayrıca, Fatih’in en yoğun caddelerinden birisi olan Adnan Menderes Bulvarı’nda görevli 2 trafik polisi su birikintileri nedeniyle çıplak ayakla görevine devam etti.
Bu anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu ile çektiği fotoğrafa yansıdı.