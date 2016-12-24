Ölümlü trafik kazaları, sürdürülen çabalara rağmen bir türlü önlenemiyor. Trafik terörü KKTC’de can almaya devam ediyor

32 KAZA 36 ÖLÜM:

Trafik terörü can yakmaya devam ediyor. Polis Genel Müdürlüğü’nün 1 Ocak-23 Aralık 2016 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına ilişkin istatistiklerine göre, 32 ölümlü trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda yaşamını yitiren kişi sayısı ise 36

9 YOLCU:

KKTC’de 1 Ocak-23 Aralık 2016 tarihleri arasında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında yaşamını yitirenlerden 9’u kaza yapan araçlarda yolcu olarak bulunan kişiler. Trafikte, bu tarihlerde can veren 6 kişi yaya, 6’sı motosiklet sürücüsü, 15’i de araç sürücüsü

SÜRAT, ALKOL, DİKKATSİZLİK:

Kaza nedeni raporunda sürat ve dikkatsiz sürüş dikkat çekiyor. Polis Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, KKTC’de 1 Ocak-23 Aralık 2016 tarihleri arasında ölümle neticelenen 32 trafik kazasının 12’si aşırı sürat, 6’sı dikkatsiz sürüş, 5’i alkollü araç kullanma nedeni ile meydana geldi

15 YILDA 730 CAN:

2001’de 60, 2002’de 41, 2003’te 53, 2004’te 76, 2005’de 64, 2006’da 48, 2007’de 47, 2008’de 48, 2009’da 44, 2010’da 42, 2011’de 41, 2012’de 24, 2013’te 49, 2014’te 29, 2015’te 28, 2016 yılında ise 36 kişi kazalarda yaşamını yitirdi.

“YOLLAR GÜVENSİZ”:

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı: Polis raporu hazırlanırken öncelikle sürücü hatası aranıp kayıtlara geçirilmekte diğer eksiklikler mahkeme salonlarında gündeme getirilmektedir. KKTC’de yolların güvenli olmadığını 2016 yılında meydana gelen kazalar bir kez daha teyit etmiştir. Bu gerçek resmi makamlarca da kabul edildi

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