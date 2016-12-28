Trodos'ta kampa girecekler!

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, Cenevre`de yapılacak görüşmeler ışığında, çarşamba günü Trodos`ta bulunan Cumhurbaşkanlı ikametgahında Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere heyeti üyeleri ile görüşüyor.

Anastasiades, bu çerçevede, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile görüşmek amacıyla cuma günü Atina`ya gidiyor. İkili görüşmeye iki ülkenin dışişleri bakanları da katılacak. Hükümet sözcüsü Nikos Hristodulides, geçenlerde yaptığı açıklamada “amacımız Cenevre`ye gidinceye kadar müzakere masasında ilerleme sağlanmasıdır” demişti.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lideri Mustafa Akıncı 9,10,11 Ocak tarihleri arasında Cenevre`de görüşecekler. Bunun ardından, 12 Ocak tarihinde "Kıbrıs Konferansı" yer alacak.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın iddiasına göre iki lider, Cenevre`den önce 4 Ocak ve büyük ihtimalle 7 Ocak tarihinde görüşecekler. Bu arada, Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis ve Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami görüşmelerine yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Yunanistan ve Türkiye`nin Dışişleri Bakanlıkların Genel Sekreterleri çarşamba günü Ankara`da görüşüyorlar. Görüşme sırasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan arasında bir görüşmenin yapılması olasılığı ele alınacak.



