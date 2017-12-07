Trodos'ta yollar kar nedeniyle kapalı

Trodos bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Platres'ten Trodos'a, Karvounas'tan Trodos'a ve Prodromos'tan Trodos'a giden yollar sadece dört çeker araçlara ve kar zincirleri olanlara açılıyor.

Sürücülerin daha dikkatli olması, düşük hızlarda araç kullanması ve önlerinde bulunan araçlardan uzak durmaya özen göstermesi istendi.

Sıcaklıklar Perşembe günü iç bölgelerde ve kıyı bölgelerinde 6C'de.

Gün boyunca hava çoğunlukla açık kalacak. Akşamları, sıcaklıkların denizin kenarında 7C, iç kısımlarda 4C'ye, düşmesi bekleniyor. Don olayının beklendiği Trodos'da -1C'ye düşmesi bekleniyor.