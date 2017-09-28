Trump, Facebook'a savaş açtı

Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla gündem belirleme geleneğini sürdüren ABD Başkanı Trump'ın bu sefer gündeminde sosyal medya devi Facebook vardı.

Trump kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Facebook'un uzun süredir kendisine karşıt olduğunu iddia etti. Trump mesajında "Facebook her zaman Trump karşıtıydı. Bu tür ağlar hep bana karşıt olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın eleştirilerinden New York Times ve Washington Post da nasibini aldı. Benzer suçlamaları New York Times ve Washington Post'a da yönelteren Trump "Gizli bir anlaşma mı var?" şeklinde konuştu. Trump'ın bu eleştiriyi yaptığı şu günlerde ABD'nin en önemli gündemlerinden biri Rusya'nın seçim döneminde Facebook üzerinden kamuoyunu etkileyip etkilemediği. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın, Trump'ın zaferle ayrıldığı ABD seçimleri sırasında kamuoyunu Facebook'taki bazı reklamlar vasıtasıyla etkilemeye çalıştığı iddiaları soruşturma konusu haline gelmişti.