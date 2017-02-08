Trump ile Erdoğan telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştüğü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin IŞİD ile mücadeleye katkılarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'a görevinde başarılar dilediği belirtildi. Açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı iki ülkenin birbirlerine ittifak bağlarlıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke oldukları vurgulandı.

Basın Merkezi'nin açıklamasında iki liderin Türkiye ve ABD olarak her türlü terörizm ile mücadeleyi sürdürme hususundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

ABD Başkanı Trump'un, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki Türkiye'ye desteklerini ifade ettiğine ve IŞİD ile mücadeleye Türkiye'nin yaptığı katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirttiğine de Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin açıklamasında yer verildi.

Donald Trump, ABD'nin Türkiye'yi desteklediğini duyurdu

Beyaz Saray'dan telefon görüşmesiyle ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada da Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ayrıntıları paylaşıldı.

Açıklamada ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler ‘yakın' ve ‘uzun soluklu' olarak nitelendi ve "iki liderin terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı oldukları” ifade edildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında ‘Başkan Trump'un ABD'nin stratejik ortak ve NATO müttefiki Türkiye'ye desteğini bir kez daha vurguladığı ve IŞİD ile mücadeleye Türkiye'nin yaptığı katkılardan memnuniyet duyduğunu dile getirdiği' belirtildi.