Trump, kişisel danışmanın da görevine son verdi
John McEntee'nin açıklanmayan bir güvenlik sorunu nedeniyle kovulduğu öne sürüldü
13/03/2018
ABD Başkanı Donald Trump'ın Dişişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ardından, açıklanmayan bir güvenlik sorunu nedeniyle kişisel danışmanı John McEntee'nin de görevine son verdiği iddia edildi.
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi John McEntee'nin eskortlar eşliğinde Beyaz Saray'dan çıkarıldığını duyurdu.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın kişisel danışmanı John McEntee'nin görevden alındığı haberini doğrularken, olayla ilgili açıklama yapmadı.