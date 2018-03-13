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Trump, kişisel danışmanın da görevine son verdi

John McEntee'nin açıklanmayan bir güvenlik sorunu nedeniyle kovulduğu öne sürüldü

13/03/2018

Trump, kişisel danışmanın da görevine son verdi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Dişişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ardından, açıklanmayan bir güvenlik sorunu nedeniyle kişisel danışmanı John McEntee'nin de görevine son verdiği iddia edildi. 

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi  John McEntee'nin eskortlar eşliğinde Beyaz Saray'dan çıkarıldığını duyurdu. 

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın kişisel danışmanı John McEntee'nin görevden alındığı haberini doğrularken, olayla ilgili açıklama yapmadı. 

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TAGS: John McEntee
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