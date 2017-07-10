Trump'a yeni Rusya suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'nin, Hillary Clinton'a zarar verebilecek bazı bilgilere sahip olduğunu vadeden Rus hükümetiyle bağlantıları olan hukukçuyla buluşmayı kabul ettiği öne sürüldü.

New York Times gazetesinin haberine göre, Donald Trump Jr, Rus hukukçu Natalia Veselnitskaya ile görüştü, ancak görüşmede Clinton'a zarar verecek bir bilgi sağlanıp sağlanmadığı belirsiz.

Görüşmede, Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve o zamanki kampanya sorumlusu Paul J Manafort da yer aldı.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine olası müdahalesini araştırıyor.

Hem Federal Polis Bürosu (FBI) hem de ABD Kongresi, olası bir müdahalede Trump'ın kampanya sorumlularının Kremlin ile işbirliği içinde olup olmadığını araştırıyor.

Habere göre görüşme New York'taki Trump Tower'da 9 Haziran 2016 yılında gerçekleşti. Bu tarih, Donald Trump Cumhuriyetçi Parti tarafından aday gösterildikten iki hafta sonrasına denk geliyor.

Bunun, bir Rusya vatandaşı ile Donald Trump'ın yakın ekibi arasında doğrulanabilen ilk toplantı olduğu sanılıyor.

New York Times gazetesi toplantıyı ilk önce Cumartesi günü haberleştirdi. Hem Trump Jr hem de Veselnitskaya toplantının gerçekleştiğini doğruladı, ancak toplantıda ABD Başkanlık kampanyasının görüşülmediğini belirttiler.

Ancak gazete Pazar günkü haberinde, Donald Trump Jr'nin, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a zarar verecek bilgilerin kendisine sağlanacağının belirtilmesi üzerine görüşmeyi kabul ettiğini yazdı.