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Trump'ın arkasındaki kadın sosyal medyanın diline düştü

Donald Trump’ın ‘Obamacare’ adlı sağlık politikasının yürürlükten kaldırılması gerektiğiyle ilgili yaptığı konuşma esnasında arkasında görüntülenen kadın, kaşlarıyla ve bakışlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

26/07/2017

Trump'ın arkasındaki kadın sosyal medyanın diline düştü
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ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması esnasında arkasında duran bir kadın, kaşlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

Trump, basın konferansında 'Obamacare' sağlık politikasının 'kurbanları' olduğunu iddia ettiği kişileri yanına aldı.

Trump’ın ‘Obamacare’ adlı sağlık politikasının yürürlükten kaldırılması ve bu politikanın ‘kurbanları’ hakkında yaptığı konuşma esnasında kameralara yansıyan kadın, konuşmadan daha fazla dikkat çekti.Trumpın arkasındaki kadın sosyal medyanın diline düştü

Trump’ın konuşması esnasında başını salladığı görülen kadın, masum bakışları ve ilginç kaş şekliyle sosyal medya kullanıcılarının, hakkında en çok yorum yaptığı kişi haline geldi.

Trumpın arkasındaki kadın sosyal medyanın diline düştü

 



TAGS: trump, kadın, konuşma
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