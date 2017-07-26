Trump'ın arkasındaki kadın sosyal medyanın diline düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması esnasında arkasında duran bir kadın, kaşlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

Trump, basın konferansında 'Obamacare' sağlık politikasının 'kurbanları' olduğunu iddia ettiği kişileri yanına aldı.

Trump’ın ‘Obamacare’ adlı sağlık politikasının yürürlükten kaldırılması ve bu politikanın ‘kurbanları’ hakkında yaptığı konuşma esnasında kameralara yansıyan kadın, konuşmadan daha fazla dikkat çekti.

Trump’ın konuşması esnasında başını salladığı görülen kadın, masum bakışları ve ilginç kaş şekliyle sosyal medya kullanıcılarının, hakkında en çok yorum yaptığı kişi haline geldi.