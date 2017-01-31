Trump’ın imzaladığı karar insanları perişan etti

İran doğumlu Hossein Khoshbakhty 15 yılı aşkın süredir yaşadığı Amerika'da, Başkan Donald Trump'ın imzaladığı göçmen ve mülteci yasağı nedeniyle mağdur olan binlerce kişiden biri. Khoshbakhty Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda İran'dan gelen erkek kardeşinin sınır dışı edileceğini öğrenince yaşadığı büyük hayalkırıklığını gözyaşları içinde kameralara anlattı.

Khoshbakhty uzun senelerdir yaşadığı ve vatandaşı olduğu ABD’ye, yeşil kart sahibi olarak gelen erkek kardeşini karşılamaya gittiği havalimanında aldığı kötü haberle yıkıldı. Khoshbakhty, kendisine mikrofon uzatan Al Jazeera kameralarına isyan etti.





Trump'ın yasağı insanları perişan etti paylaşan: Sozcu

Ben hem Amerikalı hem İranlıyım diyen Khoshbakhty, “İran’dan kaçıp buraya geldik, burada da aynı duruma düşeceğimizi hiç bilmiyorduk” dedi.









TRUMP'IN KARARNAMESİ NELERİ ÖNGÖRÜYOR

— “Yabancı Teröristlerin ABD’ye Girişinden Ülkeyi Korumak” başlıklı kararname, ABD'nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durduruyor.







— “Terörle ilintili” olarak görülen ve nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin pasaportlarını taşıyanlar için 90 günlük seyahat yasağı getirildi. Bu kapsama giren İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusu kabul edilmeyecek.







— Suriyeli mültecilerin ülkeye girişi süresiz olarak yasaklandı. Diğer mültecilere ise dört ay yasak getirildi.







— ABD’nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı 110 binden 50 bine düşürüldü.