Trump'ın kararı sonrası havayolu şirketlerinden şok

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Emirates yetkililerinden alınan bilgiye göre şirket söz konusu 7 ülke vatandaşlarına ABD bileti satılmaması ve vizesi olanların dahi uçaklara binişine izin verilmemesi yönünde talimat verdi.

Emirates'in mağdur yolcuların rezervasyonlarını değiştirmeleri konusunda yardımcı olmaya çalıştığı, yeni uygulamadan etkilenen yolcu sayısının ise az olduğu aktarıldı.

Başkent Abu Dabi'deki bir diğer hava yolu şirketi Etihad Airways'ten yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın imzaladığı kararnamenin yürürlüğe girmesiyle, ABD'deki göçmenlik hizmetleri dairelerindeki özel giriş şartlarının değiştirildiği belirtildi.

Katar Hava Yolları da dün yaptığı açıklamada, ABD'den yeni kararlarla ilgili bir belge aldıklarını, buna binaen Green Card'ı bulunanlar, Birleşmiş Milletler, NATO, uluslararası örgütler ve hükümet üyeleri için çıkarılan vizeye sahip olanlar dışındaki söz konusu ülke vatandaşlarının ABD'ye yolculuk yapamayacağını kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı.

Son olarak ABD'de bir federal mahkeme 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar vermişti.

New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalması yönünde karar almıştı.