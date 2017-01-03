Trump’tan Kuzey Kore’ye yanıt geldi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi vurma kapasitesine sahip nükleer füze geliştirdiği yönündeki iddiaları ciddiye almadı.

Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un yeni yıl mesajında gündeme getirdiği iddialara resmi Twitter hesabından şöyle yanıt verdi:

“Kuzey Kore, ABD’ye ulaşabilecek nükleer silah geliştirilmesinin son aşamasında olduğunu belirtti. Gerçekleşmeyecek.”

Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş başlığı taşıma imkânına sahip uzun menzilli füze denemeleri gerçekleştirmeye çok yakın olduğunu söylemişti.



