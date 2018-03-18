TSK: Bugüne kadar 46 asker şehit oldu, 225 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.”