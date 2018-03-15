TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 8 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi.
15/03/2018
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam
ediliyor.
Bu kapsamda, Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.
Teröristlerce barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefi imha eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.