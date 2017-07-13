HABER KIBRIS

TSK’dan sondaj gemisine yakın takip

13/07/2017

TSK’dan sondaj gemisine yakın takip
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Genelkurmay Başkanlığından, TCG Gökçeada’nın, doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj yapabileceği değerlendirilen gemiyi izliyor.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, TCG Gökçeada’nın, doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.



TAGS: tsk, sondaj gemisi
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