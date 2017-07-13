TSK’dan sondaj gemisine yakın takip
13/07/2017
Genelkurmay Başkanlığından, TCG Gökçeada’nın, doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj yapabileceği değerlendirilen gemiyi izliyor.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, TCG Gökçeada’nın, doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj faaliyetinde bulunabileceği değerlendirilen West Capella isimli gemiyi izleme görevi gerçekleştirdiği bildirildi.