TSK’ya yaklaşık bir milyon TL bağış…

Bazı dernek ve işadamları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği kanalıyla Tük Silahlı Kuvvetleri’ne yaklaşık bir milyon TL bağışta bulundu.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga, Sönmezliler Ocağı Başkan Yardımcısı Halil Kaza, KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği Başkanı Derviş Coşkuner ve beraberlerindeki heyet ile İşadamı Ömer Gültekin bugün TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı ziyaret ederek bağış çeklerini takdim etti.

Ziyarette Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da hazır bulundu.

İşadamı Ömer Gültekin Mehmetçik Vakfı’na 250 bin TL, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na da 250 bin TL olmak üzere 500 bin TL bağışlarken; Kıbrıs Türk Emekliler Derneği 20 bin, KKTC Emekli Polisler Derneği 10 bin, Sönmezliler Ocağı 5 bin, Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği de 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 537 bin 500 TL bağış yapıldı.

Dernek yetkilileri ziyarette, dernekleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgi aktararak, Türkiye’nin Afrin harekatına destek belirtti.

Kanbay “Başarılı bir hareket gerçekleştirildi”

Büyükelçisi Kanbay heyeti kabulünde, Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristleri temizlemek için TSK’nın titizlik ve dikkatle sivillere zarar vermeden çok başarılı bir hareket gerçekleştirdiğini söyledi.

Kanbay, siyasi irade ve TSK’nin gücünün bir araya gelmesiyle bu başarının sağlandığını dile getirdi.

KKTC’de Kıbrıs Türk halkının sivil toplum örgütleri, dernekleri, düşünürleri ve insanından destek, teşvik ve dayanışma mesajları aldıklarını söyleyen Kanbay, bugünkü bağışın da kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Bu dayanışma ve birliktelik ruhunun önemli olduğunu belirten Kanbay, yapılan ve yapılacak işlerin doğruluğunu ve kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Kanbay, sadece Afrin’in değil Suriye’nin diğer bölgelerinin de teröristlerden temizlenmesi, insanların huzur ve barış içinde yaşamaları temennisinde bulundu.

Suriye’nin kültürü, tarihi ve iyi insan dokusu ile güzel ve önemli bir ülke olduğunu dile getiren Kanbay, ülkenin bugünkü durumunun üzücü olduğunu ifade etti.

Kanbay, Afrin’den başlayarak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm unsurlarıyla orada daha güzel ortamın kurulması, insanların daha iyi bir yaşama kavuşması için her şeyi yapacağını, sivil kuruluşların imar çalışmaları ve insani yardım faaliyetlerini götürmeye başladığını kaydetti.

“Çözüm ve normalleşmeyi isteyen Kıbrıs Türk halkı”

Kıbrıs sorununa da değinen Kanbay, çözüm ve normalleşmeyi isteyenin her zaman Kıbrıs Türk halkı olduğunu söyleyerek, adadaki huzuru düzen ve güvenliği bozanın, zulmü uygulayanın Rum tarafı olduğunu belirtti.

Kanbay, güven telkin etmesi gereken tarafın Rum tarafı olduğunu dile getirerek, “Cep telefonu sistemini bile birleştiremeyen bir zihniyet bizlerle birlikte hiçbir şey yapamaz” dedi.

Hidrokarbon konusunda da Rumların Kıbrıslı Türklere çözümden sonrası için “pay ayırmaktan” bahsettiğini, bunun siyasi ve toplumsal eşitliğe sığmadığını söyleyen Kanbay, enerji anlaşmalarının en önemli kısmının en baştaki kısım olduğunu, Kıbrıslı Türklerin bu sürece dahil edilmek istenmediğini belirtti.