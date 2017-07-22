T&T'den devlete 30 milyon TL

Ercan Devlet Havalimanı’nın imtiyaz haklarını devralan Taşyapı&Terminal, ciro paylaşımının ilk taksiti olan 14.2 milyon TL’nin ardından, dün de 30 milyon 915 bin 468 TL daha ödeme yaptı.

TOPLAM 45 MİLYON TL:

;T&T işletme sözleşmesi gereği, devlete ikinci üç aylık dönemin geliri olarak 30 milyon 915 bin 468 TL ödeme yaptı. Sözleşmenin başlama tarihinden itibaren, ilk 40 günü kapsayan gelir paylaşımı nedeniyle devlete 14 milyon 170 bin 339 TL ödenmişti

MAHSUPLAŞMA NİSAN 2018:

Devlet, işletme sözleşmesi gereği, mali olarak kurumu denetleyebiliyor. Bu nedenle, üç aylık dilimler halinde yapılacak dört ödemenin ardından, devlet kesin hesapları inceleyerek “mahsuplaşma” sistemiyle kesin hesaplaşma yapılacak

ALAN TESLİMİ YAPILMADI:

Ercan Devlet Havaalanı’nda T&T’nin faaliyetleri aralıksız devam ederken, henüz alan teslimi ile ilgili devlet üzerine düşeni yapmadı. Askeri alan henüz boşaltılmadı. Kapatılan İstanbul Havayolları’na ait hangar bölgesi üzerindeki ara emri de devam ediyor