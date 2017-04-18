T&T’den kamuya 12.2 milyon TL

Ercan Devlet Havalimanı’nın imtiyaz haklarını devralan Taşyapı&Terminal, ciro paylaşımının ilk taksiti olan 12.2 milyon TL’yi dün devlete ödedi. Kamu, mali olarak işletmeyi denetleme hakkına sahip

PARA ÖDENDİ:

Ciro üzerinden paylaşım üzerine kurulan sistem gereği, 41 iş günü sonrasında, T&T devlete 12.2 milyon TL ödedi. Buna karşın, T&T, sözleşme gereği tahsilatını Nisan sonu, Mayıs ayı başında yapacak. T&T, cironun 47.8’ini devlete “gelir paylaşımı” altında ödüyor

BİR YILLIK DENETİM HAKKI:

Sözleşme gereği, kamu, Nisan 2018’e kadar T&T’nin gelirlerini denetleyebilecek. Kira sözleşmeleri ve turizm gelirleri ise, devlet tarafından şeffaf bir şekilde günlük denetlenebiliyor. Devlet ve şirket, yılsonunda kesin bir mahsuplaşma yapma hakkına sahip

Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği, T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi kamuya olan mali yükümlülüklerini yerine getirdi. T&T Havalimanı İşletmeciliği şirketi dün, KKTC maliyesine 12 milyon 215 bin TL ödeme yaptı.

Ciro paylaşımına ilişkin işletme bedeli T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından dün kamu hesabına yatırıldı.

Her üç aylık dönemlerde yapılacak olan ödemelerde, oluşan gelirin yüzde 47,8’i T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından idareye yatırılacak.

Ocak – Mart 2017 döneminde gelir paylaşımına dahil olan 40 günlük ciro toplamı 25 milyon 556 bin 087,94 TL olarak hesaplandı.

Cironun yüzde 47.8’ine denk gelen 12 milyon 215 bin 810,04 TL, vergi dairesine ciro paylaşımı bedeli olarak yatırıldı.

Öz kaynaktan ödendi

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, işletmeci T&T Havalimanı Şirketi, 25 milyon 556 bin 087,94 TL tahakkuk gerçekleştirmesine rağmen, henüz bu miktarı kiracı şirketler ve turizm gelirlerinden tahsil edemedi.

Tahsilat için Nisan 2017 sonu veya Mayıs 2017 başı hedeflense de, kamunun alacağı gününde şirketin öz kaynaklarından ödendi.

Kesin beyan değil

Şirket ve devlet arasında yer alan mutabakat gereği, ilgili rakamlar “kesin beyan” olarak kabul edilmiyor. Üç aylık dilimler halinde yapılacak ödemenin ardından, bir yıllık dönem sonunda “mahsuplaşma” üzerinden kesin hesaplar ortaya çıkacak. Bu durumda, eksik ya da fazla ödeme kesinleşen hesaba göre tamamlanacak.

Bu üç aylık döneme ilişkin yapılan beyanlar bir sonraki yılın nisan ayına kadar T&T Havalimanı Şirketi ile İdare arasında kesin mutabakatla kesinleşecek.

T&T Havalimanı Şirketi bugüne kadar Ercan Havalimanı’nda yapmış olduğu tüm sözleşmeleri Maliye Bakanlığı’na sunarken, havacılık gelirleri de Sivil Havacılık Dairesi ile TT arasında her ay sonu yapılan karşılıklı kontrollerle kayıt altına alınıyor.

KDV ciddi yük

Havadis’in, T&T çevrelerinden edindiği bilgiye göre, uluslararası ölçekteki havalimanlarının tamamında işletmeler KDV Yasası karşısında yüklendikleri bir maliyet olmamasına rağmen, KKTC’deki sistemde yasal mevzuatın yetersizliği nedeniyle işletmeci için mahsup edemediği veya iade almadığı KDV de ciro içerisinde sayılıyor.

İşletmeci, devletten alacaklı olduğu bu yüklü vergi maliyetine karşın devlete ödemekle yükümlü olduğu tüm yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirirken, hükümet yetkililerinden bu mağduriyetin giderilmesi için yanıt bekliyor.

KAYNAK: HAVADİS