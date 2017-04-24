Tuğba Özerk’ten şaşırtan hareket

Ünlü popçu Tuğba Özerk, sosyal medyadan atığı mesajla takipçilerini şoke etti.

Tuğba Özerk, İrem Derici’nin yeni şarkısı “Tektaş”ın klibinden kısa bir bölümü paylaştığı videosunun altına yorum yaptı. İrem Derici’nin şarkısının nakaratında yer alan “Seviyorum ne önemi var” sözleriyle paylaştığı videosunun altına Tuğba Özerk, “Hayırlı olsun İrocan, gönlüne göre olsun her şey” yazdı. İrem Derici’den yanıt gecikmedi.

Derici, Özerk’e “Sağol yavrum, çok naziksin” cevabını verdi. Tuğba Özerk ise bu karşılığa sosyal medyada minnettarlık anlamına gelen dua eden eller emojisiyle yanıt verdi. Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre buraya kadar her şey normal gibi görünse de bu durum Tuğba Özerk’in İrem Derici’nin sevgilisi Lider Şahin’le geçmişte aşk yaşadığını bilenleri çok şaşırttı. Şubat ayında 5 aylık eşi Altan Nuh’tan olaylı şekilde boşanan Tuğba Özerk, önceki yıl Lider Şahin’le aşk yaşamış, baba Selami Şahin de “Gelinim hangi camiadan olursa olsun baştacımdır” diyerek bu ilişkiye destek vermişti.