ŞARK KURNAZLIĞI

1974 yılında Kıbrıslı Rumların terk ettiği üretim araçlarını bir süre kullanıp tükettik.

“Türkiye hükümetleri bizi üretim araçlarından, üretimden uzaklaştırdı!”

“Balık tutan değil, balık yiyen, tüketici bir topluma çevirdi!”

İyi de üretimden uzaklaşanın, tüketici bir toplum olmanın tek suçlusu Türkiye midir?

Hiç mi seçtiklerimizin ve seçmenlerimizin bunda suçu yok?

Hiç mi şark kurnazlığı yukarıdaki söylemlerimizde?

Cemaat olarak diğer gelişmiş ülkelere göre hak etmediğimiz emekli maaşlarımızdan başlayarak, küçük bir adada müsrifliğiyle malul yönetim ağımızla gömüldüğümüz ekonomik batakta boğulmamamızın finansörü Türkiye hükümetlerinin, “borç vermeyi kesebileceği ihtimalinden ödü patlayan (çoğunlukla 1950-60 doğumlular-hp) siyasilerimiz” aracılığıyla cemaat olarak basiretimiz bağlanıyor…

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