Tülin Şahin yine işin mutfağına götürdü



Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işinin hakkını verdiğini gösterdi.

Modellik kariyeri dışında, başarılı bir sunucu ve iyi bir eş kimliklerini de başarıyla taşıyan 36 yaşındaki Tülin Şahin, yoğun temposuyla meslektaşlarına parmak ısırtıyor.



Sürekli olarak çekimden çekime koşturan ve etkileyici fiziğiyle göz dolduran Tülin Şahin, bir dergi için yaptığı çekimlere ait kamera arkası videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Birbirinden güzel mayoları ve kıyafetleri başarılı bir şekilde taşıyan Şahin’in paylaşımı, çekimlerin ne kadar büyük zorluklarla gerçekleştiğini de gözler önüne serdi.



