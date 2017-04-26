Tümerkan: Anastasiades kafasını kuma gömdü

Kıbrıs sorunu konusunda deneyimli gazeteci Mete Tümerkan bugünkü köşe yazısında müzakerelerdeki son durumu değerlendirdi.

Rum Lider Nikos Anastasiades niyetini bir kere bozdu artık.

Müzakere sürecine odaklanıp sonuç üretilmesine katkı koymak yerine, müzakere sürecini çökertmek ve bunun sorumluluğunu Türk tarafına atmak için uğraşıyor.

‘Kıbrıslı müzakere süreci’ diye tutturdu gidiyor.

Ama ‘Kıbrıslı süreci’ de tıkayan kendisi…

Tıkanan süreçteki sorunların aşılabilmesi ve yeni yakınlaşmalar sağlanabilmesi için her türlü öneri ve yardımı reddeden de yine o!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ‘Kıbrıslı sürecin’ ortaya çıkarabileceği azami yakınlaşmaların sağlandığını ve yeni yakınlaşmalar sağlanabilmesi için BM’nin rolünün yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Anastasiades bu öneriyi anında reddetti.

Hakemlikle alakası olmayan bu öneriyi ‘hakemliğe karşıyım’ diye elinin tersi ile iten Anastasiades, yapay krizler yaratma oyununu sahneye koydu.

‘Dört özgürlükler meselesinin süreci tıkayan bir unsur olarak ortaya çıktığı’ yalanına sarıldı.

Amacı topu Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye atmak.

Türkiye’nin dört özgürlük ısrarı herşeyi berbat etti algısını yaratmak.

Halbuki bu mesele müzakere sürecinde öncelikli meselelerden biri değil.

Ve yine bu mesele öyle çözümlenemeyecek, krize dönüşebilecek potansiyele sahip bir mesele de değil.

Ama bu Anastasiades…

Niyeti bir kere bozdu ya…

Anastasiades’in dört özgürlüklerle ilgili sıkıntı yaratma uğraşını etkisizleştirmek ve süreci ileri taşımak isteyen BM ve AB de topun ucunda…

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi mümkün olsa yarım kaşık suda boğacaklar.

AB’nin dört özgürlükler meselesinde uzattığı yardım elini de Anastasiades elinin tersi ile itiyor.

Neymiş, ‘AB de kim oluyormuş’!

Şimdi kendisi bu meseleyi güzelce krize dönüştürecek girişimlerde bulunurken, AB çıkmış ‘bu sorun olmaz, bir şekilde çözülür, gelin birlikte bir bakalım’ dedi ya, Anastasiades’in bam teline bastı.

Adam niyeti çözümsüzlüğe oynamakla bozdu bir kere…

Amacı Ankara’yı suçlu sandalyesine oturtmak.

Çünkü Akıncı’yı doğrudan suçlu sandalyesine oturtmaya kalksa, bunu satamayacak.

Ama Ankara’yı becerip suçlasa ve ardından da Akıncı’ya Ankara’nın kuklası olduğu yakıştırması yapabilse, Anastasiades’in keyfine diyecek bir şey olmayacak.

Dondurmalı ekmek kadayıfı…

Bunun için de bir yandan süreci dinamitlemek için adımlar atıyor, örneğin masaya çözüm için gelen her şeyi elinin tersi ile itiyor, bu arada parlamentosunun Enosis ile ilgili aldığı kararı Anayasa mahkemesine götürüyor.

Öte yandan sözcüsü yaptığı açıklamalarla dört özgürlükler meselesi ile ilgili kuyruklu yalanı piyasaya sürüyor.

Amaç, adanın Kuzey’inde yaşayan ve Ankara’ya karşı temkinli ve tepkili olan bazı grupları da harekete geçirerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı hedef tahtasına oturtmak.

Akıncı’yı sarsmak…

Böylece onu hata yapmaya zorlamak.

Günün sonunda da masaya bu durumun yansımasını sağlayıp, kaçırabileceklerse Akıncı’yı masadan kaçırmak.

Ama yok böyle bir yağma.

Takkenin düştüğü, kelin göründüğü bir ortamda kimse böyle oyunlara gelmez.

Gelişmelerin herkes farkında.

AB de farkında BM de… Süreci yakından izleyen diğer üçüncü taraflar da…

Sonuçta oynanan oyunun alıcısı yok.

Ama zaman kaybediliyor.

Kaybedilen her gün Kıbrıs’ı sonu belirsiz bir krize biraz daha yaklaştırıyor.

Nikos Anastasiades ise kafasını kuma gömmüş bir şekilde oyun kurucu olduğu yanılgısı ile çırpınıp duruyor.

Durum bu kadar net.

Gelinen aşamada niyet varsa sorunun çözümü için Türk tarafı masadadır.

İrade ve cesaretle süratli bir çözüme gitmeye hazırdır.

Ama Rum Lider ve ekibinin en büyük kabusu, soruna çözüm bulunması sürecinde son aşamaya geçilmesidir. Yani Kıbrıs konferansının devamının yapılacağı zeminin oluşması…

Bunun olmaması için de ne gerekiyorsa onu yapıyorlar.

Kimsenin yaptıklarının farkında olmadığını var sayarak.

Komik oluyorlar.

AKEL ve DİSİ bile artık bu komediye son verilmesi için tepkilerini ortaya koydular.

Umalım Rum Lider doğru yola gelir.

Yoksa girdiği yolun sonu yoktur.