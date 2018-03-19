Tümerkan: Kıbrıs meselesinin yarattığı belirsizlik bitmeli

Kıbrıs konusunda artık daha fazla sonuç alınamayacak, doğru kurgulanmamış, sırf görüşmelerin devam ettiğini göstermek için yapılacak olan görüşmelere yeşil ışık yakılması mümkün değil.

Artık kimse zamanını boşa harcamak istemiyor.

Türk tarafının tavrı bu konuda çok net.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi, liderlerin bir araya gelebilmesi için Rum tarafında bir şeylerin değiştiğinin somut bir şekilde ortaya konulması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Wess Mitchell’i kabulü sırasında bu konudaki tavrı net bir şekilde anlattı.

Türk tarafının müzakerelerden kaçmadığının altını çizdi.

Akıncı, “Bizim reddettiğimiz bir durum yok… Eğer Rum tarafının tutumunda bir farklılaşma olmazsa, kendimizi yeniden başlamadan bitecek bir sürecin içinde bulmak istemeyiz. Bizim arzumuz Crans Montana’da sergilenmeyen uzlaşma tutumu ortaya çıkacaksa, bunu görmektir. Bir şeylerin değiştiğinden emin olmak istiyoruz. Aksi takdirde çıkmazı yeniden mühürlemek kimseye bir şey kazandırmaz”dedi.

Akıncı, durumu çok çarpıcı ve anlaşılır bir şekilde özetledi.

Kıbrıs meselesinde çözüme gidecek olan yol Rum tarafına bağlı.

Onların Crans Montana’da ortaya koydukları politika ve tutumlarını değiştirmelerine…

Ancak Rum Lider Anastasiades kısa sürede Kıbrıs meselesine bir çözüm bulunmasına fırsat yaratacak bir zeminin oluşmasına katkı sağlayacak yerde, kamuoyunu yanıltma peşinde koşuyor.

Algı operasyonları yapıyor.

Müzakerelerin kaldığı yerden başlamasını istediklerini söylüyor.

Rum tarafında bir şeyler değişmeden müzakerelerin kaldığı yerden başlaması Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dediği gibi çıkmazın mühürlenmesinden başka bir sonuç doğurmayacak.

Ama Anastasiades’in niyeti ‘üzüm yemek’ yani Kıbrıs meselesini çözmek değil.

Niyeti oluşturacağı algı ile ‘bağcıyı’ yani Cumhurbaşkanı Akıncı’yı dövmek.

Bunu görmek zorundayız.

Algı operasyonları Kıbrıs meselesini çözüme götürmez.

Meselenin çözümü için siyasi liderlik, niyet ve irade gerekir.

Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı sürecinde Anastasiades’te bunların hiçbiri olmadığı için süreç başarısızlıkla sonuçlandı.

Gelinen noktada Anastasiades’in değiştiğine, çözüm konusunda niyet ve irade sahibi olduğuna dair en küçük bir işaret yok.

Niyeti sadece görüşmelerin sonuç vermeyecek şekilde başlamasını sağlamak ve zamana oynamak.

Kıbrıs Türkünün ise artık daha fazla zaman kaybetmeye ve Kıbrıs sorununun yarattığı belirsizlikler içerisinde savrulmaya devam etmeye niyeti yok.

Ne olacaksa artık olmalı, Kıbrıs meselesinin yarattığı belirsizlik bitmelidir.

Müzakereler de ancak bunun olacağı koşullar oluştuğunda başlamalıdır.

Boş sözler ve algı operasyonları bizi bir yere götürmez.

Bunu herkes bir yere not etmelidir.