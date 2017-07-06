Tümerkan: Ne olacaksa olacak...

Crans Montana’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafların mutabakatı ile hazırlanan çerçeveye uygun olarak altı konuda görüşlerini yazacakları paketler hazırlamalarını istemişti.

Antonio Guterres Crans Montana’dan gittikten sonra hafta sonunda taraflar BM Genel Sekreteri’nin belirlediği çerçeveye uygun olacak şekilde altı başlıkta paket halinde önerilerini hazırladılar.

Pazartesi günü BM tarafların sunduğu paketlerin BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu çerçevenin içinde olup olmadığını kontrol etti.

Yapılan bu değerlendirme sonrasında Rum liderin hazırladığı paketin birçok açıdan çerçevenin dışında olduğu tespiti yapıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geleceğinin açıklandığı önceki akşama kadar Rum Lider Nikos Anastasiades ayak sürüyerek çerçevenin içine girmemekte diretti. Manipülatif haberler yayarak süreci zehirlemeyi denedi. Ama başaramadı. Antonio Guterres’in geleceği netleşince paçaları tutuştu. Ve dün bütün gün apar topar Guterres’in gelişine hazırlandı.

Guterres tarafından ortaya konulan çerçevenin içine girebilmek için kapsamlı bir revizyon hazırladı.

Bunu da tıkanan sürecin önünü açacak öneriler hazırladığı şeklinde lanse etti.

Tabii ki işi hiç de kolay olmadı.

Anastasiades revizyon kararı alıp bu adımları atarken Rum Ulusal Konseyi toplantısında çok gergin saatler ve tartışmalar yaşandı, adeta kıyamet koptu.

Rum Lider Anastasiades’in imdadına DISI ve AKEL yetişti.

Onlardan aldığı destekle altı konu ile ilgili hafta başında sunduğu paketi BM çerçevesine uyarlama eksersizi yaptı. Bu aşamada ne kadar uyarladığı konusu net olmamakla birlikte, ilk kapsamlı revizyonunu gerçekleştirip, pozisyonunu BM Genel Sekreteri Guterres ile varılan mutabakata uygun hale getirmeye çalıştığı söylenebilir.

Şimdi, yaptığı bu revizyonun Guterres’in ortaya koyduğu çerçevenin ne kadar içinde olduğu önemli.

Yaptığı revizyon bir ileri adım mı, yoksa kozmetik dokunuşlar mı?

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı önerinin yeni olmadığını eski olduğunu söyledi.

Önerinin daha kendilerine sunulmadan basında yer almasını eleştirdi.

Görünen o ki öneri Türk tarafını tatmin etmekten ve BM çerçevesi içine girmekten uzak.

Müzakereler bugün devam edecek.

Bu tür müzakerelerde son ana kadar her türlü gelişme yaşanabilir.

Dolayısıyla bugünü görmeden çok kesin ifadeler kullanmak doğru olmaz.

Ama gelinen aşama itibarı ile Crans Montana’da Rum Liderin ayak sürümesi ile en az bir hafta zaman kaybedildi.

Daha da kaybedilebilir.

Ancak, Türk tarafının kararlı ve çözüm odaklı tutumu şu ana kadar süreci canlı tutmakta etkili oldu.

Özellikle önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ısrarlı ve çözüm odaklı yaklaşımları, ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “biz buraya çözmek için geldik, bir yere gitmiyoruz” söylemi, BM Genel Sekreteri Guterres’i yeniden Crans Montana’ya getirdi.

Şimdi gözler bugüne çevrildi. Guterres Crans Montana’da yeni bir dokunuşla müzakerelerden bir çerçeve anlaşması çıkarmayı deneyecek. İşi hala kolay değil ama bir sonuç çıkması ihtimali düne göre bugün daha yüksek.

Ve süreçte gelinen an itibarı ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dediği gibi “ne olacaksa olacak, olmayacaksa da olmayacak. Daha fazla zaman kaybına da gerek yok…”