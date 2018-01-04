Tunalı: Üretim yapan tesislere devlet katkısı arttırılacak

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında Atleks Sanverler Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler ve Sanayi bölgesinde bulunan esnaf ve çalışanlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde adaylar ellerinde bulunan Seçim Manifestosu ve broşürleri dağıttı. TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Atleks Sanverler Ortaokulu’nda öğretmenlere Seçim Bildirgesi’nde yer alan projelerle ilgili bilgi verildi. Oradan Sanayi bölgesine geçen Milletvekili adayları esnaf ve çalışanların yaşadıkları sorunları dinledi.

“BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN PAY YUKARILARA ÇIKARILACAK”

TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı yaptığı konuşmada, eğitime ayrılan payın çok düşük olması ve devlet okullarından özele öğrencilerin kaydırılmasının önemli bir sorun olduğunu kaydetti. Tunalı, “Bizler TKP Yeni Güçler olarak, bütçeden eğitime ayrılan payın yukarılara çıkarılarak daha iyi bir hizmet alınmasının sağlanması için bu değişikliği gerçekleştireceğiz. Devlet okullarından özel okullara öğrenci gitmemesi için devlet okullarının güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bir nüfus planlaması yapılarak sınıflarda 40 kişinin üzerinde eğitim olmayacağını, verimliliğinde bu nedenden dolayı aşağılara düştüğünü üzülerek görmekteyiz” dedi.

“SANAYİCİLER, SORUNLARLA BOĞUŞUYOR”

Sanayi bölgesine yapılan ziyaretle ilgili de konuşan Tunalı, sanayicilerin çok büyük sorunlarla boğuştuğunu, bugüne kadar hükümet edenlerin üreticileri ihmal ettiğini, özellikle sanayicilerin sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturmamalarından dolayı üretimin durmak üzere olduğunu ifade etti. Tunalı, üretim yapan tesislere devlet katkısının arttırılması ve düşük faizli kredilerin verilmesi yönünde adım atılması gerektiğini, bunların sağlanması halinde üreticilerin ihracat yapacak pozisyona gelebileceğini kaydetti. Sanayi bölgesinde ki birçok fabrikanın kiralandığını ve satıldığını gördüklerini belirten Tunalı, ülkedeki tüm sanayi bölgelerinin plan ve program çerçevesinde yeniden gözden geçirilip, çağdaş üretim tesislerine kavuşturulabilmesi için TKP Yeni Güçler’in üreticinin yanında yerini alacağını vurguladı.

Tunalı, “Eğer üretim yapmazsak göçler devam edecek, işsizlik artacak, bunları 40 senedir göremeyen zihniyet, bundan sonra bu topluma hiç bir hizmet veremeyecektir. O nedenle halkımız geleceğini kurtarmak için TKP Yeni Güçler’e destek vermelidir. Ülkedeki tüm kesimleri kucaklayan partimize mühür verip 7 Ocak’ta bunları göndermek boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.