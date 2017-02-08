Tunalı:KTHY Raporunda Ciğeri Kedinin Boğazına Astılar

KTHY dosyası ile ilgili olarak yıllar sonra Meclis araştırma Komitesi genel kurula raporu sundu.Sunulan raporda suçlu CTP gösterilmeye çalışılınca tartışmaların yaşandığını gördük.KKTC’nin öz kuruluşu KTHY batıran zihniyetlerin bu raporu nasıl hazırladığını merak ediyoruz.Yıllarca babalarının çiftliği gibi kullanılan ve usulsüz harcamalar yapılan bu kuruluşun kimlerin döneminde battığını KKTC halkı çok iyi bilmektedir.UBP-DP ve CTP dönemlerinde unutulmasın KTHY nda yaşanan ve günlerce TV kanallarında açık açık birbirlerini nasıl suçladıklarını unutmadık.Bir Motorun tamiratını Endozyada 50 Bin Dolara nasıl yapıldığını ve hangi kişilerin oraya gönderdiğini bu raporun içinde bulabilirdiniz.Afet Özcaferin Vekil olduğu dönemde hazırlanan bir THY dosyası vardır.Bu dosya maalesef kaybolmuş ve yeni bir doya hazırlanmış.O dönemlerde Özcafer çok önemli noktaları gündeme getirerek taktir toplamıştı.Bugün Özcafer vekil değil hazırladığı dosya Meclis komitesinde kaybolmuş.Şu anda Özcafer DP Genel Sekreteri kaybolan dosyanın kopyası kendinde yok mu ? Varsa bu dosyayı Meclise teslim etmelidir.Aksi halde kendisi de şaibe altında kalacaktır.Şu anda UBP-DP Koalisyonu devam ediyor .Bu dosyanın ortaya çıkarılması durumunda neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Mecliste tartışma konusu olan KTHY dosyasını inceleyen kişiler şaibe altında kalan kişilerle ayni partideler.Bu Komite kendi yandışını yargılayabilir mi ? Mahkemeye verebilir mi ? Elbette veremez. Suçlu CTP yönetimini gösterecek bir şekilde dosya hazırlanıp sunulmuş ve işte suçlu Deryadır denilmek isteniyor. Belki Derya da suçludur.Fakat KTHY’nda görev yapan ve adı soruşturmaya tabi tutulan diğer kişilerde suçlu pozisyonundadır.

SDP olarak bizler yıllar önce bugüne kadar Sayıştay Raporlarının neden ceza aşamasına gelmediğini soruşturan bir parti olduk.Her zaman da bu usulsüzlüklerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.Bu konuda Meclisteki bu soruşturma Raporuna güvenmiyoruz.Yanlı bir karar üretilmiştir.Önerimiz Bağımsız Mahkemelerde bu sorunun çözüme kavuşturulması yönünde karar üretilmesidir.KKTC Halkının tek güvenebileceği artık Anayasa Mahkemesi kalmıştır.