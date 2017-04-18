Tunceli’de polis helikopteri düştü 12 kişi öldü
18/04/2017
Tunceli’de içinde hakim ve polislerin olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait helikopter düştü.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter, Tunceli’de referandum nedeniyle görevlendirilmişti.
1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebatın olduğu helikopter, 11.40’ta Pülümür ilçesinden havalandı.
Helikopterle bağlantı, kalkıştan 10 dakika sonra kesildi. Helikopterin, Kocatepe, Sarıgül, Çambulak köylerinin arasında bulunan kırsal alana düştüğü değerlendiriliyor.
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir.