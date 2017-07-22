Tünelin Ucunda Işık mı Var?

Meselenin aydın kafalarda da bir karışıklığa neden olduğu açıktır.

Tıkanan her görüşmelerden sonra,

Sorunun tekrar masada olduğuna, iplerin tamamen kopmadığına, yeni açılımların falan olacağına dair işaret fişekleri atılınca,

Barışı görüşü içtenlikle isteyenler doğrusu ne yapsınlar bu yeni umutlara sarılmak durumunda kalırlar…

…

Örnek Maraş…

…

Yazılıp çizilenler doğru ise Maraş konusunda bir şeyler olacakmış,

Kimilerine göre bu pek fena bir şey değildir,

Kimilerine göre, Maraş da elden gidecektir elde imiş gibi,

Kimilerine göre Maraş açılsın ama şöyle olsun böyle olsun,

Kimilerine göre tünelin ucunda ışık vardır…

…

Kıbrıs’ta sorunu çözme süreci, balıkları yemlemeye dönüştü…

…

Böylece aradan kırk yıl geçti aynı süreç sürüyor,

Aynı tartışmalar her seferinde tekrarlanıyor.

Bu durumda insanların bıkıp usanması,

Nemelazımcı bir konuma sürüklenmesi normal değil mi?

Bu arada çok şeyler oluyor süreç bu işe yarıyor.

Sahi sormak lazım?

1974’teki harekat kime karşı yapılmıştır?

Adanın bir yarısındaki nüfus yapısı inatla değiştirilmeye devam ediliyorsa,

Bu bir yana,

Fetihçi zihniyet sadece bununla yetinmeyip, adanın kültürel ve sosyal değerlerini dinamitlemeye çalışıyorsa,

Harekat Kıbrıslı Türkleri başkalaştırmaya ve iradesini çalmaya yönelik olarak devam ediyor demek değil midir?

Bu müdahalenin sonuçlarına bakılacak olursa, bunlar söylenemez mi aynı zamanda?

Cehepe’nin sözcüleri bile Kıbrıslı Türk siyasetçileri neredeyse ihanetle suçluyorsa,

Varın, Kıbrıslı Türklerin çaresizliğini düşünün…

Lozan Antlaşmasından sonra Kıbrıs hukuken İngiltere’ye bırakılmıştı.

İsteyen Kıbrıslı Türkler Anadolu’ya göç edebileceklerdi.

Artık Yeni Türkiye Cumhuriyeti “Yurtta sulh cihanda sulh” prensibi ile yönetilecek, Misakı Milli sınırları dışındaki topraklarda gözü falan olmayacaktı.

Fabrika ayarları buydu.

Mustafa Kemal yönetimi Kıbrıs’ı yurt bilip Kıbrıs’ta yaşamlarını sürdürmek isteyenleri serbest bırakmıştır.

Bilindiği gibi o dönem çok az miktarda Kıbrıslı Türk Anadolu’ya göç etmiş, çoğunluk yurt bildiği Kıbrıs’ta kalmış, gidenlerin bir kısmı da geri dönmüştü…

1974 harekatının hemen ardından işin rengi giderek değişmiştir.

Bütün dikkatler Kıbrıslı Türklerin üzerine toplanmış,

Bu dinden imandan, bayraktan, sancaktan uzak gayrı milli halkın terbiye edilmesi süreci başlamıştı.

En milliyetçiler bile beğenilmez olmuştu.

Biri bayrakla üstlerine yürüdü, diğeri dinle, cami ile Kur’an’la…

Bu günlere gelindi……

Tünelin ucunda ışık mı gördünüz?

O zaman tartışın baylar!…

İkinci Dünya savaşı sıralarında Türkiye savaşa girmemek için direnmekte ancak İsmet Paşa İngilizlerden ve Almanlardan baskı görmekteydi.

Ünlü İngiliz siyasetçi Churchill, Paşa’yla bir görüşmesinde ona

“Hitler sizi işgal ederse Ruslar gelir sizi kurtarır” deyince İnönü “Peki. Ruslardan bizi kim kurtaracak?” demiş.

Paşa deneyimlidir bu nedenle gün geldiğinde Kıbrıslı Türklere de nasihatları olmuştur.

Paşa’nın “Bizi kurtar Paşam” diye İsmet İnönü’ye yakarışta bulunan Kıbrıslı Türk heyetine karşı “Kurtarmasına kurtarayım da, ondan sonra bizden sizi kim kurtaracak?” dediği söylenir……

Tünelin ucunda ışık mı var?

Bir tünele kapatılmış olmayasınız?