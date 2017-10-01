Tunus açıklarında mülteci botu battı

Tunus donanması, ülkenin Kerkenah adası açıklarında Avrupa’ya gitmek üzere yola çıkan ve botları batan 98 Tunusluyu kurtardı.

Tunus’un Kerkenah adası açıklarında Avrupa’ya gitmek üzere yolan çıkan Tunusluların bulunduğu bot dün akşam saatlerinde batmıştı. Tunus donanması, botta bulunan 98 vatandaşı kurtardı.

Öte yandan yetkililer, 43 yasadışı sığınmacıyı da gözaltına aldı. Eylül ayında yapılan operasyonlarda ise Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 550 Tunuslu ve Afrikalı sığınmacılar yakalandı.