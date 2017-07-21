Tüp Bebek Tedavisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Basit bir tanım yapmak gerekirse tüp bebek, kadınlardan alınan üreme hücreleri ve erkekten alınan spermlerin farklı yöntemler kullanılarak laboratuar ortamında bir araya getirilmesi işlemi ve sonra sağlıklı gelişen embriyolardan anne içine bunun aktarımının yapılması işlemidir. Üreme yöntemi doğal yollardan değil farklı ortamda gerçekleşir. Çünkü erkek ya da kadın üreme sistemlerinde normal yollardan üremeyi devam ettirecek sitem aksama yaşamaktadır.

Kimler Başvuru Yapabilir

En az 1 sene boyunca çocuk yapmak isteyen ancak uygun koşullar olmasına rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler, kısırlık tedavisi gören çiftler tüp bebek için Kıbrıs tüp bebek merkezi yerlerine başvuru yapabilir. Bu uygulama, kısırlık için ileri düzeydeki tedavi sürecine geçmeden önce gerçekleşen bir üreme yöntemidir. Yani bu tüp bebek tedavisi ile sonuç alınamazsa uzman kontrolünde sonraki sürece geçilebilir.

Karar Verilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tüp bebekle çocuk yapma fikri olan kişilerin, öncelikle kısırlıkla ilgili tüm muayene ve kontrolleri yaptırmış olmaları gerekir yani normal yollardan bebek yapma şansının olmadığı hastane tarafından onaylanmalıdır. Bu şartın nedeni doğal yollarla bebek yapma potansiyeli olan çiftlerin bazen kısırlık harici nedenlerle bebek sahibi olamaması ve ayrı bir tedavi gerekebilmesidir. Muayene ile doktorlar sorunun kaynağını tespit eder ve tüp bebek için uygun zemin olup olmadığının kararını verirler. Sakınca olmadığı anlaşıldığında da tüp bebek yöntemi başlatılmış olur. Karar sonrasındaki ikinci aşama sorunun çiftlerden hangisinden kaynaklandığını bulmaktır. Çocuk olmamasının nedeni erkekler olabileceği gibi kadınlar da olabilir.

Şu kişiler tüp bebek yönteminden yararlanabilmektedir:

Hormon bozukluğu sorunu yaşayan erkekler

Testislerdeki sperm yapımı bozuk olan erkekler

Sperm kanallarında sorun olan erkekler

Genetik bozukluklardan kaynaklı üreme sorunu yaşayan erkekler

Yumurta problemi yaşayan kadınlar

Kanal tıkanıklığı yaşayan kadınlar tüp bebek için başvuru yapabilirler.

Tüp Bebek Tedavisi Uygun Olmayan Kişiler

Tüp bebek tedavisi Türkiye’de sadece evli çiftler için yasaldır. Ancak Kıbrıs’ta bu şart aranmaz. Tüm yardımcı üreme ile ilgili tedavi yöntemleri evli ya da evli olmayan çiftlere uygulanabilir. Taşıyıcı anne, sperm donasyonu ve yumurta donasyonu olmak üzere birçok tüp bebek tedavisi Kıbrıs tüp bebek merkezlerinde yapılabilmektedir. Ancak çiftlerin aklında tüp bebek tedavisinin işe yaramaması durumunda nasıl bir süreç izleneceği sorusu bulunmaktadır. Bu noktada alternatif tedavi yöntemleri olarak yumurta rezervi tamamen tükenen kadınlar ve sperm üretimi görülmeyen erkekler için sperm donasyonu, yumurta donasyonu ve de embriyo donasyonu uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerle başarı oranı yükselmekte ve bebek isteğinde sonuca ulaşılmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Fiyatları

Birçok kişinin merak ettiği tüp bebek fiyatları oldukça yüksektir. Devlet belirli şartlar dahilinde bu ücretin bir kısmını karşılamaktadır. Ancak belirli bir deneme sayısı sonrası karşılanmamaktadır.

Doğal Yollarla Olan Bebekler Arasında Fark Var mı?

Doğal yollarla hamile kalınması ile tüp bebek yöntemi ile hamile kalınması arasında bir fark yoktur. Sadece tüp bebek yöntemi ile oluşan gebeliklerde bir döneme kadar bazı destekleyici ilaçların kullanılması gerekmektedir. Bunun dışında karışık bir tedavi süreci gibi görünse de bu süreç çerisinde doğum başarısını artırabilmek için ilaçlardan yararlanılır. Düşük riski ve erken doğum açısından karşılaştırma yapılırsa tüp bebek ile normal gebe kalan kadınlar arasında bir fark bulunmaz. Bazı durumlarda tüp bebek tedavisinde en iyi embriyoların anneye verilmesi nedeniyle düşük ihtimalinin az olduğu bilinmektedir.

Embriyo Transferi Sonrasında Cinsel İlişki

Embriyo transferi sonrasında birçok kadın yumurtalıklara yerleştirilen embriyonun tutmaması konusunda endişe etmektedir. Cinsel ilişki açısından ele alındığında araştırmalar bunun bir zararı olmadığını göstermiş, aksine tutunmasına daha çok yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır. Ancak bir araştırma sonucu riskli bir durumun da olabileceğini, tüp bebek tedavisi gören kadın için ilişki sırasında meydana gelebilecek kasılmalar nedeniyle risk yaratabileceği görülmüştür. Ancak bu sorun aşırı uyarılma görülen hastalarda meydana gelmektedir.

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