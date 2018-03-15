Turhan: Hedef 3 milyon turist!

AtlasGlobal’in Antalya-Ercan seferlerini durdurmasının Kıbrıs Turizmini olumsuz etkileyeceğini belirten, Turhan KKTC turizmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ercan Turhan,Kıbrıs’ta iki ana pazar bulunduğunu ve 2017 yılında Türkiye pazarında %8.7’lik bir büyüme ile 1 milyon 300 bin civarında ziyaretçinin KKTC’ye geldiğini belirtirken, yabancı pazarda ise %10’luk bir büyüme ile 400 bin civarında ziyaretçinin KKTC’ye geldiğini açıkladı.Turhan, yabancı pazarda adaya en çok turist gönderen İngiltere pazarında düşüş yaşanırken, Almanya, İsrail ve diğer Avrupa ülkelerinde ise artış olduğunu kaydetti.

2017 yılında KKTC ‘ye toplamda 1 milyon 734 bin kişilik yolcu geldiğini açıklayan Turhan, KKTC’ye gelen turist sayısının 3 milyona ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.