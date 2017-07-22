Turist ishaline dikkat

Nasıl bir hastalıktır?

Turist ishali genellikle seyahatin ilk haftasında ortaya çıkar ancak seyahat sonrasında dahi görülebilir. Genç, erişkin ve küçük çocuklar en riskli gruplardır. Başka hastalıkları bulunanlar ve ilaç kullananlarda risk daha yüksektir. Genellikle karın ağrısı, karında kramplar, bir gün içinde 3-4 kez sulu ve şekilsiz dışkılama en sık belirtileridir. Yüksek ateş ve kanlı ishal olması beklenmez, kusma ise nadirdir.

En çok hangi ülkelerde görülür?

Gelişmekte olan tropikal bölgelere yapılan seyahatlerde turist ishallerine sık rastlanır. Kanalizasyon ve su arıtma sistemlerinin hijyenik olmadığı bu ülkelere yapılan seyahatlerin ikinci ve üçüncü gününde ortaya çıkar. Orta ve Güney Amerika, Güney Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yapılan seyahatler bu açıdan çok risklidir. Amerika, Kanada ve Avustralya gibi ülkelere seyahat ise risksiz olarak değerlendirilebilir. Türkiye ve Rusya gibi ülkeler ise orta riskli olarak nitelendirilir.

Kimler risk altında?

Kişinin sağlık durumu, bağışıklık sistemi ve kullandığı ilaçlar son derece önemlidir. Ülser hastalığı için ilaç kullananlar, kanser ve kalp hastaları, insülin kullanan şeker hastaları, ülseratif kolit gibi bağırsak hastalığı olanlar, kortizon tarzı ilaç kullananlar en riskli kişiler olarak risk altındadır.

Beslenme düzeni…

Az pişmiş veya pişmemiş gıdalar ve kirli sular hastalığı yapan mikropların kaynağıdır. Dolayısıyla bu sağlık probleminden korunmanın en garantili yolu pişmemiş gıdalardan uzak durmaktır. İyice yıkanan ve kabukları soyulan sebze-meyveler, ekmek ve kraker gibi kuru yiyecekler, kaynatılmış veya klorlanmış sular sağlıklıdır. En iyisi kapalı (şişelenmiş) sulardır.

Tedavi şekli

Turist ishali başlayınca, tedavi için en etkili olan ilaçlar doktor kontrolünde alınan antibiyotiklerdir. Bu noktada, yine doktorunuzun önerdiği ishal önleyici ilaçların düşük dozlarda kullanımı da fayda sağlayabilir. İshal yoluyla kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konulması da sağlık açısından önemlidir.