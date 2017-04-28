Turistler Enginar topladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü İpek Tüccaroğlu ve Bakanlık personelinin organizasyonunda Güzelyurt’da gerçekleştirilen etkinlikte, Dünya’nın çeşitli ülkelerinden gelen turistlere enginar hasatı konusunda bilgiler verilerek, Enginar hasatı görsel etkinliği gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta “Her Turiste Bir Fidan” etkinliği düzenleyen ve turistlere ülkemizde kendi isimlerini verdikleri fidanları ekme imkanı yaratan Turizm ve Çevre Bakanlığı, tur operatörlerinden turizm ürünlerinin zenginleştirilmesine yönelik olarak gelen talepleri değerlendirerek hasat turizmine hız verdi.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen hasat turizmi etkinliklerine hem halkımızdan hem de turistlerden olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa’nın farklı ülkelerinden adamızda bulunan kafilelere portakal hasadı yapılan bahçeler gezdirilerek, ağaçtan portakal toplama tecrübesi yaşatıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu; Turistlere alternatif etkinlikler sunmak ve ülkemizdeki çeşitliliği anlatmak maksadıyla bu tür organizasyonlara devam edeceklerini ifade etti. Turizm ürünlerini çeşitlendirerek alternatif etkinlikler yaptıklarını anlatan Ataoğlu “Ülkemizi daha nitelikli turistlerin tercih etmesi ve Kuzey Kıbrıs’a geldiklerinde ülkenin dört bir yanında harcama yapmaları için çeşitli ürünlerimizi tanıtıyoruz. Amacımız turistlerimize yaşamadıkları tecrübeleri yaşatmaktır. “Memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu tür etkinliklere katılan turistlerimiz ülkemizden unutamayacakları anılarla ayrılıyorlar”, dedi.

Ataoğlu, etkinlik gerçekleştirilen bölgelerin turizm potansiyelinin keşfedilmesi açısından da fırsat olduğunu belirterek, turistler tarafından ülkelerinde anlatılacak tecrübelerin ülkenin tanıtılmasına büyük katkı yapacağını vurguladı.

Ülkemize turist akışını sağlamak maksadıyla değerlendirilebilecek her noktayı vitrine çıkarmak için sürekli fikirler ürettiklerini ifade eden Ataoğlu, Enginar etkinliğinde turistleri mutlu etmek için gönüllü olarak çalışan bölge halkı ile Akçay köy muhtarına teşekkür etti.

Bir sonraki etkinliğin Yeşilırmak’ta turistlere Çilek toplatma olarak organize edilğini söyleyen Ataoğlu ülkemizin her bölgesinde bir zenginlik olduğunu ve bu çeşitliliği yabancı turistlere göstermek için bu faaliyetleri arttırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi. Ülke insanının turistlere gösterdiği yakın ilginin turistleri memnun ettiğini de ifade eden Ataoğlu “Ülkemizin en önemli turistik zenginliği insanımızın kendisidir” dedi.