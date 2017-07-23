Turizm Bakanı Ataoğlu kızını evlendirdi

vayguzzum.com'da yer alan habere göre, DP Gazimağusa Milletvekili, İlçe Başkanı ve Turizm - Çevre bakanı Fikri Ataoğlu ile eşi Çiğdem’in güzel kızı Cansu ile Gökmen-Mehmet Depreli çiftinin yakışıklıoğlu Ahmet Arkın, Palm Beach hotelde Zeki Gardiyanoğlu

tarafından kıyılan nikah ile dünya evine girdi.

Çiftin nikah şahitliğini ise Aziz Fikri Ataoğlu ve Hasan Debreli yaptı.





Nikah memuru Gardiyanoğlu bakan Ataoğlu’na “bakanlık mı zor kız vermek mi zor”

diye sorunca Bakan Ataoğlu “biz kızı vermedik oğlan sahibi de olduk” cevabını verdi.

İsmet Ezel – Mağusa Haber Ajansı