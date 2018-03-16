Turizm Bakanı'ndan Önemli açıklamalar

Dün geç saatlere kadar süren meclis bütçe oturumunda eleştirilere ve önerilere cevap veren Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçmiş dönemde Turizm akanlığı yapmış olan vekillere icraatlarına övgüleri için teşekkür etti.



Tanıtım ve pazarlama çalışmalarını daha ileriye taşımak için çalışmaların süreceğini söyleyen Ataoğlu, teşvik miktarlarının yeniden belirlenmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bakan Ataoğlu, Rehberler Birliği’yle iddia edildiği gibi her hangi bir sorun olmadığını, rehberlerin paydaşları olduğunu söyleyerek, eğitimleri tamamlayan rehberlere kokartlarının yakında verileceğini söyledi.

Bakan Ataoğlu OTEM’de kısmi eğitim verilmeye başlandığını, ufak tefek eksikliklerin giderildiğini, OTEM’in gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ataoğlu, OTEM’in, otel ve restoranlardaki eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdama katkı sağlaması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Ataoğlu, Çevre Dairesi’nin çevreyle ilgili ciddi adımlar attığını, çevre dersinin 9. sınıf müfredatına zorunlu ders olarak konulduğunu söyledi.

Ataoğlu çevre kirliliğine karşı ceza yazma yetkisini genişleterek, polis ve yerel yönetimlere de ceza yazma yetkisi verilmesi konusunda yasal çalışma yapma arzusunda olduklarını söyledi.

Karpaz’da yarım kalan pansiyonların tamamlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için faiz destekli kredi imkanları yarattıklarını söyleyen Ataoğlu, bundan ciddi miktarlarda yararlanma olduğunu ifade etti.



Ataoğlu, uçak şirketi kurulmasıyla ilgili Türkiye ile yapılan görüşmelerde konuya sıcak bakıldığını söyleyerek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’nın da konuyla yakından ilgilendiğini ifade etti.



Ataoğlu Alanya- Girne arasında deniz seferlerinin başlaması yönündeki çalışmaları geçen yıl başlattıklarını, bu seferlerin başlamasının ekonomiye ve uçak biletlerinin düşmesine olumlu katkı yapacağını belirtti.

Ataoğlu Bafra Turizm Bölgesi’ndeki yatırım arazileriyle ilgili ciddi çalışmaları olduğunu, yasal sorumluluklarını yerine getirmeyenler için yasal mevzuatların uygulanacağını, arazilerin iptal edilerek yeniden uluslar arası ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Ataoğlu, GAÜ’nün üst kısmı ile St. Hillarion arasında teleferik kurma çalışmalarının tamamlanarak ihaleye çıkılacağını söyledi.



Türkiye’nin her yerinde KKTC’yi tanıtmayı görev bildiklerini söyleyen Ataoğlu, bu tanıtımların etkisiyle gelen turist sayısında artış yaşandığını ifade etti.



Ataoğlu, Girne Antik Liman ile ilgili olarak da ihaleye çıkılacağını sözlerine ekledi.