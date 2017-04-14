‘Turizm diğer sektörleri peşinden sürükleyebilmeli’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman, hem yerli üretimin teşvik edilmesini, hem de yerli ürünlerin tüketilmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Erhürman’a Sanayi Odası ziyaretinde Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür, Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Evren Bağlarbaşı ile MYK Üyeleri Feriha Tel ve Çiçek Göçkün Bayramoğlu eşlik etti.

Oda Başkanı Ali Çıralı ve heyetiyle görüşen Genel Başkan Erhürman, CTP’nin yeni dönemde izleyeceği politikalar hakkında bilgi verdi ve üretim konularını görüştü.

ERHÜRMAN

Yeni dönemde Parti olarak bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Erhürman, ancak buna ek olarak bu ülkede ekonomiyi daha fazla büyütüp adil paylaşımı sağlamak üzerinde de yoğun bir biçimde çalıştıklarını vurguladı.

Ekonomiyi iç politikalarının merkezine aldıklarını kaydeden Erhürman, hemen hemen bütün partilerin seçim manifestolarında turizm ve yükseköğretimin öncü sektör olarak belirtildiğini ancak reelde bunun hayata geçemediğini ifade etti.

“TURİZM DİĞER SEKTÖRLERİ PEŞİNDEN SÜRÜKLEYEBİLMELİ”

Öncü sektör denilen turizm ve yükseköğretimin diğer sektörleri de peşinden sürüklemesi gerektiğine işaret eden Erhürman, ekonomiye dair bir vizyon ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Turizmde, otellerde kullanılan tüm ürünlerden sadece yüzde 13’ünün yerli ürün olduğuna vurgu yapan Tufan Erhürman, Kooperatif’in Çin’e portakal suyu satmaya hazırlandığını ancak ülkedeki otellerin Türkiye’den portakal suyu getirttiğini, bunun da başlı başına bir anomali olduğunu ifade etti.

Yurt dışından gelen ürünlere fon konulmasının yerli üretimi teşvik için kullanılabilecek yöntemlerden yalnızca bir tanesi olduğunu belirten Erhürman, “Biz ne üretmeliyiz, nasıl daha kaliteli üreteceğiz? Ürettiklerimizi iç piyasada daha fazla nasıl tüketebiliriz? İç piyasada tüketim için turizmin ve yükseköğretimin sunduğu potansiyeli nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Bunları tartışmamız lazım. Üretimi kaliteli bir şekilde artırabildiğimiz ve ürettiklerimizi doğru yöntemlerle pazarlayabildiğimiz takdirde ekonomide çok önemli bir hamle yapabiliriz. Artık elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Biz yerli üretimi teşvik edip, yerli ürünlerin tüketilmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.