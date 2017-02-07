Turizm Kentine Yakışmayan Görüntü!

Girne kordonda göze çarpan görüntü kirliliği hassas vatandaşları utandırırken belediyenin sorumsuzluğunu da gözler önüne seriyor.



Ömer ÇAĞLAR-YENİBAKIŞ

Girne kordonda göze çarpan görüntü kirliliği hassas vatandaşları utandırırken belediyenin sorumsuzluğunu da gözler önüne seriyor. Kordondaki çöp bidonlarının doluluğu etrafa pislik ve hastalık saçarken, marinada teknelerin bulunduğu alanlarda denizin kirliliği de yerli ve yabancı turistlere karşı ülkemizi mahcup ediyor.

Asfalt çökük, direkler paslı halde yan yatmış vaziyette

Kordondaki yolun tarihine uygun bir şekilde restore edilmemesi bir yana atılan asfaltın da çöktüğü görülüyor. Bazı direklerin de yerlerinden sökülüp paslı halde durması duyarlı vatandaşların tepkisine neden olurken belediye tepki çığ gibi büyüyor.

“Belediye ne iş yapıyor çözemedik”

Konu ile ilgili olarak Yeni Bakış’a konuşan bazı vatandaşlar, “Belediye ne iş yapıyor çözemedik. Girne’nin en yoğun olduğu sahil alanı günde belirli periyotlarla temizlenmeli ancak görüldüğü üzere ne temizlik yapılıyor ne de hasarlar onarılıyor. Turizm ülkesi olan KKTC’ye bu görüntüler yakışmıyor” şeklinde sitemlerini iletti.