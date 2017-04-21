"Turizm, lokomotif görevi görüyor"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, turizmin ülke ekonomisinde lokomotif rol oynadığını ancak esnafın turizmden yeterli yararı sağlayamadığını belirterek bu konuda planlamalar yapılması gerektiğini söyledi.

Denktaş, bugün Fethi Özboğaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yönetimini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kabulde sektörün sorunları görüşüldü.

Özboğaç: Ulaşıma teşvik verilmesini, elektrik katkısının güncellenmesini ve su fiyatlarının sabitlenmesini istiyoruz

KITOB Başkanı Fethi Özboğaç, değişen ve rekabet koşulları ağır olan turizm ve konaklama sektöründe varlığın devamı için yaşanılan bir takım güncel sorunları gündeme getirerek; “ulaşım teşvikleri, elektrik katkısının güncellenmesi, su fiyatlarının sabitlenmesi” konularında hükümetin iyileştirmeler yapmasını talep etti.

Denktaş: Atılacak adımlarda esnafın da turizmden gelir elde etmesi için planlama yapılması gerekiyor

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş ise birlik temsilcilerinin taleplerini dinledikten sonra yaptığı açıklamada, KKTC’nin turizm açısından önem taşıdığını, turizmin ülke ekonomisinde de lokomotif rol oynadığını vurguladı.

Denktaş, buna rağmen adaya gelen turistlerin esnafa istenildiği kadar yarar sağlamadığını, bundan sonra atılacak adımlarda ülke esnafının da turizmden gelir elde etmesi için planlamalar yapılması gerektiğini söyledi.