Türk dizilerinin neden kaldırıldığı belli oldu

Aralarında Vatanım Sensin de dahil olmak üzere çok izlenen dizilerin Arap bölgesindeki yayınları geçtiğimiz hafta durdurulmuştu. Türk, Suudi Arabistan ve ABD basınında geniş yer kaplayan bu gelişmenin arkasındaki sır perdesi aralanıyor. Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz aylarda başlattığı yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Arap dünyasının en büyük medya şirketi MBC Group’un kurucusu ve CEO’su Waleed al İbrahim de vardı.

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilk iş olarak Türk dizilerini bitirme kararı alan Waleed al İbrahim’in bu kararının arkasında Türk dizilerinin maliyeti ve son dönemde Türkiye-Suudi Arabistan hattındaki gerilim olduğu ifade edilmişti. Bugün özgürlüğüne kavuşan iş adamı ile Riyad yönetimi arasındaki anlaşma ortaya çıktı.

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Wall Street Journal’a konuşan İbrahim, “Suudi hükümeti medya şirketimin %60 hissesini almak için çalışıyor. Bu hisseler akrabalarıma ait. Satış gerçekleşince BMC Group’un %40 hissesi benim olacak ve başkan olarak görevime devam edeceğim” dedi. İbrahim, şirketini bırakmayacağını da söylerken, “Ben özgürlüğüm için şirketimi bırakmıyorum” yorumunu yaparak iddiaları yalanladı