Düşme hattını yakından ilgilendiren Mağusa derbisinde, Türk Gücü, Dumlupınar’ı tek golle mağlup etti

DUM DUM VEDAYA HAZIRLANIYOR:

Canbulat Stadı’nda oynanan ve seyircilerin büyük ilgi gösterdiği Mağusa derbisinde, MTG, Dumlupınar’ı 27. dakikada Lewis Mike’ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Puanını 30 yapan MTG, düşme hattından uzaklaşarak derin bir nefes alırken Dumlupınar 20 puanla lige veda hazırlığına başladı

K-Pet Süper Lig’in 26. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren Mağusa derbisinde, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar’ı 1-0 mağlup etti.

Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren tek golü 27. dakikada Lewis Mike kaydetti.

Bu sonucun ardından Mağusa Türk Gücü puanını 30 yaparak düşme hattından uzaklaştı ve derin bir nefes aldı. Dumlupınar ise 20 puanda kalarak artık lige vedaya hazırlanmaya başladı.

FOTOĞRAF: AHMET ÖZSOY - HAVADİS