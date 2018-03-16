Türk insanı halinden memnun değil!

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan Dünya Mutluluk Endeksi yayınlandı. Liste, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal destek, sağlıklı ömür beklentisi, yaşam tercihlerini yapabilme özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı gibi kriterlere göre belirlendi. İlk sırada Finlandiya yer aldı.

GÖÇMENLERİN EN MUTLU OLDUĞU ÜLKE DE FİNLANDİYA

Raporda, söz konusu ülkelerde yaşayan yabancıların mutluluk seviyesi de sıralandı. Başka ülkelerde doğanların en mutlu olduğu ülke yine Finlandiya oldu. Bu sıralamada sonuncu ülke Suriye olurken, Türkiye ise 53'üncü sırada yer aldı.

KUZEYLİLER MUTLU

Finlandiya'yı Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya takip etti. Türkiye ise Belarus ile Pakistan'ın arasında, 74'üncü sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl 69'uncuydu. En mutsuz ülke ise Burundi oldu. Burundi'yi Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Tanzanya, Yemen, Ruanda, Suriye, Liberya, Haiti ve Malavi izledi.

KIBRIS'IN GÜNEYİ DE KKTC'NİN GERİSİNDE KALDI

Dünyanın en mutlu ülkeleri arasında 58'inci sırada yer alan KKTC sadece Türkiye'yi değil sınır komuşusu olan ve üstüne üstlük Avrupa Birliği'ne de üye olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de geride bıraktı. Kıbrıslı Rumlar mutluluk sıralamısında 61'inci sırada yer alarak Kıbrıslı Türklerin 3 puan gerisinde kaldı.