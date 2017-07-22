Türk Yıldızları, Cengiz Topel’i selamladı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 43. yıldönümü kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Türk Yıldızları, geçtiğimiz gün Girne’de yaptığı hava gösterisi sonrasında dün KKTC’den ayrılmadan önce Lefkoşa, Tepebaşı, Çamlıbel, Güzelyurt, Lefke üzerinden geçerek, 1964 yılının Ağustos ayında yaşanan Erenköy çarpışmalarda şehit düşen pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in Cengizköy’de bulunan anıtını ve halkı selamlayarak Konya’daki üstlerine ayrıldılar.

Lefke Belediyesi’nin dün sabah yaptığı anons ile Cengizköy’de şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in anıtının bulunduğu yerde toplanan bölge halkı Türk Yıldızlarının gelmesini bekledi. Türk Yıldızları gelmeden önce Barış Gücü United Nations’a ait bir helikopter halkın toplandığı bölge üzerinde iki kez uçuş yaparak ayrıldıktan sonra Saat 11.40 sıralarında 6 uçaktan oluşan Türk Yıldızları ilk önce Lefke üzerinden selamlama yaptıktan sonra Cengiz Topel’in anıtının bulunduğu bölgeye gelerek iki kez Cengiz Topel’i ve oraya toplanan halkı selamlayarak Konya’daki üstlerine ayrıldılar.

Türk Yıldızlarının selamlamasını Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Gemikonağı Muhtarı Ahmet Ced’de izledi.

Gürsel Karagözlü - Havadis